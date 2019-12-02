В Минэнергетики назвали условия возобновления прямых поставок газа из России

Министр энергетики Алексей Оржель сообщил, что следующие газовые переговоры могут состояться уже на этой неделе.

По словам чиновника, предварительные переговоры между Украиной и Россией в Вене были согласованы с европейской стороной, поэтому ни о каких кулуарных договоренностях не идет.

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Предварительная дата следующих переговоров запланирована на 5 декабря. По словам Алексея Оржеля, украинская и европейская стороны готовы к переговорам, сейчас ждут лишь решения россиян.

Предварительную же двустороннюю встречу в Вене чиновник назвал конструктивной. Россияне рассматривают возможность выплатить долг в $3 млрд газом, но торгуются за условия транзитного контракта и хотят возобновить прямые поставки в Украину.

Все это хотят принять пакетом. но министр успокаивает, что Киев на импорт газа из России согласится лишь при рыночной цене.

При этом Украина готова покупать у Газпрома не более половины своих импортных потребностей, в пределах 5 млрд кубов в год, а остальные покупать на европейском рынке.

Успеть договориться обо всех условиях нового контракта попытаются еще до нормандской встречи 9 декабря. Чиновники настаивают, что соглашение будут подписывать компании, а не политики.

Напомним, министр энергетики Алексей Оржель во время пресс-конференции сообщил, что цена на газ для населения уменьшится на 7%.

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