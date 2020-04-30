В областной больнице Ровно коронавирусом заболели почти 90 медиков

В Ровно наказали виновных за вспышку коронавируса в областной больнице. Там заболели почти 90 медиков. Служебное расследование показало, что инфекция распространялась внутри больницы, там не соблюдали санэпидрежима, не вовремя мобилизовались на борьбу с инфекцией и не протестировали медиков.

Коронавирус лабораторно подтвердили у работников семи различных отделений. При том, что это так называемое чистое медучреждение, в котором не принимают больных с подозрением на Covid-19. На Тернопольщине умер больной коронавирусом 68-летний фельдшер скорой помощи с Монастырского района. В этом районе больше всего больных в области — 177. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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