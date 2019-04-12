В Одессе может обрушиться пляж Золотой берег – по склонам пошли трещины

Одесский пляж – Золотой Берег может в любой момент засыпать ракушняком. В склонах постоянно возникают трещины, до метра в ширину. Одесситы уверены – все из-за застройки неподалеку. При этом отдыхать под опасными глыбами люди не прекращают. В городской же власти денег на укрепительные работы нет.

К началу курортного сезона осталось всего 2 месяца. Но на популярном одесском пляже Золотой Берег отдых под угрозой. Третий год подряд не исчезает опасность смещения известняка. Трещина в огромной скале расширяется и в любой момент может обрушиться.

Из-за особенностей рельефа в этом районе появление трещин в скалах – обычное явление. Чтобы предотвратить их распространение, в семидесятых годах провели комплекс противооползневых работ. Но через постоянное движение подземных грунтов это помогло ненадолго.

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В прошлом году спасатели огородили опасную зону сигнальной лентой, сейчас ее уже нет. Огромная глыба свисает над кафе и пешеходной зоной. Периодически от скалы откалываются куски извести. Но людей это не пугает, они и дальше отдыхают прямо под опасным склоном. Одесситы уверены, такое активное появление трещин связано со строительством жилого комплекса неподалеку.

Такого же мнения и общественные активисты. Многоэтажки в прибрежной зоне перегружают склоны и именно поэтому происходят постоянные сдвиги.

Одесский городской совет планирует провести новый комплекс склоноукрепительных работ. Прежде всего, надо расколоть опасную глыбу и вывезти подальше. И на все это надо 56 млн гривен, которых в городском бюджете нет.

К слову, километровый оползень в Одесской области: геологи назвали причину.

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