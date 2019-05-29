В Одессе можно открывать пляжный сезон: вода пригодна для купания
На Одесских пляжах уже можно открывать сезон. Морская вода пригодна для купания по санитарно-химическим показателям, – заявили в горсовете.
Специалисты взяли 86 проб береговых вод на основных морских пляжах: Лузановка, Ланжерон, Отрада, Дельфин, Аркадия, Чайка, Курортный и Золотой берег. Все показатели – в норме.
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Правда, купаться пока холодно. Вода у побережья +18 градусов.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, где в Киеве можно купаться.
2019-05-29
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