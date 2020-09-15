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В Одессе горел завод по изготовлению пельменей

В Одессе горел завод по изготовлению пельменей. Пожар произошел около полуночи. Люди, которые живут рядом услышали громкий взрыв, и выбежали на улицу.

Предприятие расположено в районе исторической Молдаванка, и вплотную к жилым домам. Чудом никто не пострадал.

Возгорание произошло в кабинете финансового директора на втором этаже. Причиной пожара спасатели называют умышленный поджог. Продолжается расследование.

Взрыв газопровода в Чабанах

В Чабанах под Киевом произошла авария на газопроводе.

Около 00.10 15 сентября люди услышали чуткий гул. Также многие местные жители, которые проживают рядом с эпицентром проишествия, в сети жаловались на то, что трудно дышать из-за смрада.

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