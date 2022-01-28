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В Одессе обрушилась стена жилого дома: один человек погиб, двое получили ранения

Інна Шевченко Дмитрий Кудрявцев редактор ленты

На улице Хуторской в Одессе обрушилась стена жилого дома, которая была повреждена в результате взрыва газа в прошлом году.

В результате происшествия пострадали трое человек – один из них скончался в карете скорой помощи, а еще двое были доставлены в ближайшее лечебное учреждение.

Инцидент произошел во время демонтажных работ на третьем этаже. Представители подрядной компании пытались завалить стену, однако они не рассчитали траекторию ее падения, и огромная глыба свалилась прямо на них.

В Одессе обрушилась стена жилого дома: один человек погиб, двое получили ранения / 8 фотографий

В момент обвала в доме находилось еще две семьи, однако среди них, к счастью, никто не пострадал.

К спасательным работам было привлечено две единицы специальной техники, а также девять бойцов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Напомним, накануне произошел взрыв жилого дома в селе Чукаловка Ивано-Франковской области. В результате происшествия травмы получил хозяин жилья.

Детонация произошла в помещении летней кухни, возле которой находился мужчина. При этом постройка не загорелась и не разрушилась.

Спасатели передали пострадавшего медикам, которые на карете экстренной медицинской помощи доставили его в Областную клиническую больницу, где тот находится под наблюдением медработников.

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