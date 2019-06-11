В Одессе объявлен траур из-за пожара в психбольнице

В Одессе расследуют пожар в психиатрической больнице, в котором погибли шесть человек и трое пострадали.

Меньше чем через сутки после пожара следствие уже обнародовало первые результаты. Основной версией причины возгорания здания стал человеческий фактор.

Во время пожара, который произошел поздно вечером 10 июня, в отделении было 57 человек, из них трое сотрудники заведения. От понесенных травм на месте погибли четверо, еще двое скончались в реанимации. Самому старшему погибшему был 91 год, а младшей – медсестре 51. Но как выяснилось позже, один из погибших скончался за несколько часов до пожара.

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В полиции открыли 4 уголовных производства – по факту нарушения правил пожарной безопасности, умышленное убийство, умышленное повреждение имущества, повлекшее гибель людей и служебная халатность. Несколько пациентов находятся в 11 и 10 городской клинической больнице.

Следствие проводит комплексную проверку заведения на соблюдение правил пожарной безопасности. Правоохранители обыскали кабинеты администрации лечебного учреждения. Также следователи обнаружили – никаких выводов после предыдущих проверок руководство психбольницы не сделало, а нарушений и в частности пожарной безопасности, было немало.

Кроме выяснения причин трагедии, правоохранители проведут расследование халатности должностных лиц. Это касается и противопожарной сигнализации, которую установили и не подписали договор с обслуживающей компанией. В Одесской областной администрации объявили завтра день траура по погибшим.

Также семьям погибших выделят денежную компенсацию – 100 тысяч гривен, а пострадавшим – по 50 тысяч.

Напомним, Владимир Зеленский поручил Владимиру Гройсману создать государственную комиссию для расследования причин пожара в психбольнице в Одессе.

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