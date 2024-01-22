В Одессе правоохранители задержали Романа Гринкевича | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
— Сегодня Украина отмечает День Соборности Украины.
— Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев 22.01.2024.
— В Одессе задержали Романа Гринкевича.
— Оккупанты ударили по Купянску 22.01.2024: погиб человек, еще один — получил ранения.
— На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку на местного жителя, он погиб.
— Россияне ударили по Краматорску 22.01.2024: один человек погиб, еще один — ранен.
— Снайпер Анастасия Савка потеряла на войне ногу, но не веру в жизнь.
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