В Одессе открыли мастерскую, где можно сдать на переработку пластик

В Одессе активисты открыли мастерскую, где можно сдать на переработку пластик. Три года назад, одессит Евгений Хлебников во время отдыха в лесу увидел огромную гору мусора. Возмущенный, решил бороться с этим явлением.

Одесситы могут не только сдавать пластик в мастерскую, но и создавать из него различные предметы. От чашек и тарелок до картин. Все зависит от фантазии и количества сырья.

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Принимают чистый и отсортированный по цветам пластик. Измельчают и уже потом дают вторую жизнь.

Приобщиться к переработке могут и горожане.

Мастер-классы по переработке пластика проводят бесплатно. Так в мастерской хотят минимизировать количество отходов и показать, что пластик не просто мусор, но и ценное сырье.

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