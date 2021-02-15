В оккупированной Горловке взорвали авто соратника Безлера

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области взорвали террориста Сергея Попова — соратника еще одного сепаратиста Безлера.

Неизвестные заложили в автомобиль боевика фугас (заряд взрывчатого вещества, — Ред.) и привели его в действие, когда он забирал дочь в школу.

Бомба была под водительским сиденьем, поэтому ребенок выжил. Боевик с ранениями попал в больницу. Сейчас въезд и выезд из Горловки перекрыт, ищут подрывников.

Сергей Попов участвовал в сдаче Крыма России. В Горловке он входил в близкое окружение одного из лидеров так называемой ДРН Игоря Безлера, который в свое время уехал в Россию и там исчез.

Кроме того, главарей террористов из ОРДЛО ликвидируют регулярно. Чаще всего свои же — из-за перераспределения криминального бизнеса.