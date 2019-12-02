В Опытном сгорела живьем “киборг в штатском” Мария Горпинич

Она пережила 5 лет войны, похоронила мужа и сына – его ранило осколками в голову во время обстрела. Хоронить своего ребенка бабушке Марии пришлось в воронке от того же снаряда, который его убил, ведь на кладбище не позволили из-за опасности. И вот легендарная жительница многострадального Опытного, “киборг в штатском”, как называют местных жителей – 79-летняя Мария Горпинич сгорела заживо в собственном доме. Потому что спасатели просто не смогли заехать в поселок из-за грязи.

Опытное было одним из первых украинских населенных пунктов, куда пришла война. От темноты бабушка Мария спасалась зажигая свечи и керосиновую лампу.

Она высаживала овощи, не сдавалась до последнего, хотя признавалась: после смерти сына заходить в дом и быть в нем самой очень тяжело. Дом отстроили силами волонтеров: в этом году поставили окна, областная администрация дала шифер. Теперь все это сгорело дотла.

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Если бы в поселке был свет, то трагедии бы не произошло, – уверены жители Опытного. Но перспектив, что оно здесь появится – никаких, – говорят местные чиновники. И гарантий, что не произойдет новой беды, когда понадобится помощь скорой или спасателей – тоже нет.

На окошке выгоревшей хаты бабы Маруси – две красные гвоздички, которые принесли соседи. Дом до сих пор тлеет. По подсчетам волонтеров, таких населенных пунктов с ограниченным доступом, куда в случае бедствия экстренные службы попасть могут не всегда и не сразу, на линии разграничения сейчас около семи десятков.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как потусторонние силы помогают бойцам ООС.

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