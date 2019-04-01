В основном звонки из РФ: МВД о случаях минирования на выборах 2019

Гость студии Факты ICTV Иван Стойко, советник министра внутренних дел Украины, председатель координационного штаба МВД. Он рассказал, как правоохранители были готовы к чрезвычайным ситуациям на участках.

Далее прямая речь:

Какие были нарушение и как они могли повлиять на результаты голосования?

Существенных нарушений не было. В течение предвыборной кампании было очень много нарушений. Возможно, кто-то думали и намеревался сорвать выборы. Мы говорили, что готовы к любым ситуациям. Мы действительно были готовы к подрывам, мы были готовы к подкупам или до драк на участках.

Мы завели 60 уголовных дел, они сейчас в ходе расследования, но если говорить о самых нарушениях – это попытка вынести бюллетени, порча или фотографирования.

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Были телефонные звонки, особенно в Днепропетровской области, о заминировании избирательных участков. Это были в основном звонки из России. Заявлений и сообщений поступило к 12 часам 2467 по всей Украине.

Как вы лично относитесь к результатам экзит-пола?

Я положительно поражен, что украинский национальный экзит-пол фактически 50% протоколов уже проверил.

Почему на этих выборах было нарушений меньше, чем в прошлые годы?

Я не хочу хвалить Министерство внутренних дел, но мы в течение 3 месяцев работали превентивно, рассказывали людям о тех случаях нарушений, которые могут нести статьи или другие наказания и возможно где-то это повлияло.



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К слову, в КИУ назвали самые массовые нарушения на выборах президента.

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