В поход по Карпатам: украинец создал мобильное приложение для туристов

Украинские Карпаты ежегодно привлекают все больше путешественников.

Они составляют рюкзаки и отправляются в горные путешествия. Но не зная сложности маршрута, часто туристы подвергают себя опасности.

Прикарпатскому программисту Роману Гелембьюку удалось совместить свою работу с тем, что любит – с горами. Он создал мобильное приложение В поход по Карпатам, которое поможет туристам безопасно путешествовать в горах.

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Профессиональными бумажными картами для горных путешествий обычно люди пренебрегают или банально не умеют ими пользоваться. Скачать в телефон можно только международные карты, но они не дают оценки сложности маршрута и советов, как не заблудиться в горах.

Роман живет в Ивано-Франковске и часто путешествует родными Карпатами. Человек хорошо знает проблемы, с которыми сталкиваются туристы. Он – программист, поэтому создал мобильное приложение на помощь путешественникам.

Сначала работал над сайтом с картой. Впоследствии понял, что мобильное приложение удобнее.

Туристы движутся по проложенному маршруту, который обновляется, как только появится интернет. Если связь исчезает, идут по сохраненной карте. Можно также скачать и карты офлайн. Работает программа пока только на системе Android.

Бесплатное приложение уже скачали более 4 тысячи раз. Пользователи пишут отзывы, предлагают изменения и уточнения. Роман планирует добавить логистические схемы, расписания автобусов и поездов. Есть идея добавить кнопку SOS и сотрудничать со спасателями.

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