В понедельник с запада в Украину придут дожди

Начало недели синоптики обещают дождливым.

Непогода придет с запада, и в понедельник – будет лить везде, кроме востока и юга. Во вторник дождями с грозами накроет всю страну.

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Но это ненадолго, уже в среду распогодится в большинстве областей, а четверг будет радовать солнцем. При этом температура всю неделю будет комфортной, в среднем 22-24 градуса тепла.

Напомним, 6 июля в южных и восточных областях Украины было объявлено штормовое предупреждение.

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