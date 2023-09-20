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Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты

В Сочи горит Роснефть, а в Нагорном Карабахе прекратили огонь? Новости Факты ICTV за 20.09.2023

— Атака дронов на Полтавскую область — подробности;

— Обстрел деоккупированной Херсонской области: есть погибшие;

— Обстрел Харьковской области во время эвакуации;

— 1,5 года живут в подвале собственной высотки: жители Харьковской области не могут воспользоваться восстановленным жильем;

— Подробности от ДБР по делу Самборского ТЦК во Львовской области;

— Бавовна в России: в Сочи вспыхнула “Роснефть”;

— Умеров подвел первые итоги встречи Рамштайн;

— Ключевые переговоры на Генассамблее ООН: чего следует ожидать;

— Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе: власти непризнанного региона объявили о прекращении огня.

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