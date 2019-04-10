В США разработали очки, блокирующие изображение в телевизорах и мониторах

Все экраны телевизоров и мониторов – моментально исчезнут, как только вы наденете специальные очки, их разработали в США. Они имеют специальные линзы блокирующие ТВ и компьютерное изображение. Некий цифровой детокс. Где можно использовать такие очки и популярны ли.

На первый взгляд, обычные очки, но они имеют особенность – специальные линзы, блокирующие изображения телевизора и монитора. В них мир вокруг станет менее напряженным, ведь если у вас нет возможности отключить все экраны вокруг, можно просто надеть очки и отдохнуть.

Такой цифровой детокс очень актуален. Ученые подсчитали, что американцы проводят более 10 часов ежедневно перед экраном. А по телевизору в среднем каждый зритель за день просматривает около 5 тыс. рекламных объявлений.

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Разработчики представили свою идею на платформе для стартапов Кикстартер и за месяцы собрали более 140 тыс. долларов для реализации проекта. Деньги присылали из Соединенных штатов, Франции, Великобритании и даже Украины. Сейчас молодые разработчики уже сделали 2,5 тыс. чудо-очков.

Чудо-очки имеют достаточно стильный дизайн, поэтому их можно носить где угодно. Пока изобретение не блокирует изображение цифровых рекламных щитов и мобильных телефонов, впрочем, разработчики работают над этим.

Над разработкой усовершенствованных очков, изобретатели начнут работу уже этой осенью.

К слову, в США презентовали летающий костюм, напечатанный на ЗD-принтере.

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