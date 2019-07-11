В США затопило Новый Орлеан: машины по окна в воде

Новый Орлеан залило после нескольких сильных гроз, прошедших накануне одна за другой.

Вода затопила подвалы и дошла до первых этажей. Местами уровень воды на улицах – почти метр. Водители вынуждены были покидать свои авто прямо на дороге – они оказались по окна в воде.

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На соседнем озере Понтчертрейн очевидцы сняли довольно редкий природный феномен – водяной смерч.

После урагана Катрина, что в 2005 году практически уничтожил жителей города, горожане особенно остро реагируют на воду на улицах города и говорят – причина наводнения не так сильный дождь, как устарела сливная система.

Напомним, в России из-за ливня затопило 13 населенных пунктов: город Тулун оказался под водой.

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