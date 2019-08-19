В Турции горят леса у Бодрума и Миласа: началась эвакуация
На западе и юге Турции – лесные пожары. Пылает вблизи городов Милас и Бодрум, а также в провинции Измир.
Огонь охватил более сотни гектаров леса. Борются с ним 23 вертолета и 250 пожарных машин.
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У Бодруме эвакуируют жителей домов, расположенных неподалеку леса. Местных призывают не использовать дороги в районах пожара. Это опасно и мешает пожарным.
Напомним, под Киевом в селе Крушинка произошел масштабный пожар на птицефабрике.
2019-08-19
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