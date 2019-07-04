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В Украине дешевеет бензин: за сутки цена упала на 70 копеек

В Украине продолжает снижаться цена на топливо. Только с 3 по 4 июля большинство операторов уменьшили стоимость бензина и дизтоплива на 50-70 копеек.

Поэтому в среднем А-95 на АЗС стоит около 30 гривен, а дизтопливо 31,50. Такую динамику цен эксперты связывают с удешевлением мировой нефти.

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К тому же свою работу возобновил нефтепровод Дружба, который Беларусь должна перекрыть, из-за некачественной российское сырье.

Ощутимые изменения и на валютном рынке. Украинская гривна за минувшие сутки укрепилась на 14 копеек. За один доллар теперь просят 26 гривен и 4 копейки, по евро 29,70.

Напомним, что в мае стоимость бензина в Украине повысилась в среднем на 1,5 грн за литр из-за ограничений Россией транзита нефти.

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