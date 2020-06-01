В Украине разрешили работу детсадам: какие правила для детей и родителей

С 1 июня в Украине заработали детские сады. Правда, не во всех областях, а только там, где позволяет эпидемиологическая ситуация. Открылись и 90% дошкольных учебных заведений столицы, это примерно 550 садов. Все открытые заведения — государственные, в остальных проходят плановые ремонтные работы.

Впервые не то, что посторонним лицам, но и родителям не позволяют заходить в помещение. Детей передавали воспитателям на улице, после обязательного температурного скрининга. Родные воспитанников, как и работники учреждения, должны находиться в масках.

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По приказу Минздрава у всех, у кого температура выше 37,2 не могут допускать в группу. Не впустят и тех, у кого есть проявления ОРВИ. По информации КГГА, только 37% родителей согласились отвести детей в сад. Поэтому по крайней мере в первые дни в столице не ожидают высокой посещаемости, а значит и переполненных групп. Родители говорят, что идут на вынужденный шаг. Подробнее в сюжете Кристины Величанской.

Напомним, Кабинет министров ввел адаптивный карантин в Украине, который продлится с 22 мая до 22 июня. Он предусматривает ослабление общенациональных ограничительных мер. Теперь они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Согласно постановлению правительства с 22 мая позволили: проводить спортивные мероприятия до 50 участников без зрителей; восстановить работу религиозных учреждений (не более 1 человека на 10 м²) заработать отелям (без ресторанов) восстановить работу наземного транспорта городского и международного значения.

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