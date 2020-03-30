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В Украине готовы производить Хлорохин для борьбы с коронавирусом

Все больше стран начинают применять в борьбе с коронавирусом лекарство против малярии Хлорохин. Исследования с гидроксихлорохином первым провел врач-вирусолог из французского Марселя. Из 25 пациентов в 15 препарат помог преодолеть болезнь.

Позже об эффективности Хлорохиноа заявил президент США Дональд Трамп и поручил проводить клинические испытания. Чтобы доказать эффективность Хлорохина, нужно еще много времени. Препарат пока экспериментальный, в Украине его еще нет. Украинские же фармацевтическая компания Дарница заявила, что готова производить Хлорохин, однако для этого нужно, чтобы государство позволило завоз необходимых компонентов в Украине, ускорила порядок регистрации и позволила применения препарата как экспериментальное средство лечения.

Напомним, Верховная Рада разрешила методы лечения и профилактики коронавируса Covid-19, которые практикуют в ЕС или США.

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