В Украине хотят запретить авто из России. С 2019 года они станут дешевле евроблях

После еды, бытовой химии, удобрений – в Украине хотят запретить завозить из России и машины. Этого на 5 год войны требуют некоторые депутаты. Просят, чтобы правительство ввело эмбарго на импорт автомобилей из России.

Этот запрет должен касаться не только исключительно российских марок авто, но и мировых брендов. Ведь в России уже давно свои заводы построили известные автопроизводители. Там машины собирают не только для внутренних потребителей, но и для экспорта в Украину.

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По данным нардепов, только с начала года страна-агрессор в Украина ввезла машин почти на 60 млн долларов. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Правда, почему об этом депутаты вспомнили лишь на 5 год войны и перед выборами – неизвестно.

Зато в ассоциации автоимпортеров и дилеров утверждают, самая большая проблема – из России завозят в Украину не новенькие авто, а бывшие в употреблении. В случае принятия закона их ввоз тоже запретят, но правда, все ограничения там уже научились обходить.

– Ввозятся бывшие в употреблении автомобили из России через Беларусь – там они ставятся на учет и потом ввозятся, как белорусские автомобили. Если вы видели, очень много евроблях тоже ездят на белорусских номерах. Все это автомобили из России, – рассказывает Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

К тому же, оказывается, авто, как старые, так и новые, завезенные из России, уступают в цене европейским. А с первого января могут стать еще дешевле. Правительство не продлило постановление об акцизах на ввоз авто из страны-агрессора. Поэтому если законодатели не введут ограничений – россияне смогут их завозить без пошлин.

К слову, Факты ICTV сообщали, что ученые нашли безопасное и дешевое топливо для автомобилей.

Опубликовано Октябрь, 31 в 21:47



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