В Украине интернаты начали заменять семейными домами и патронатными семьями

Более 700 интернатов, на которые выделяют почти 8 миллиардов гривен ежегодно и за эти деньги там ломают жизни детей. Уже через 7 лет детдома должны исчезнуть. Реформу деинституализации воплощают постепенно. Например, в следующем году перестанут принимать в дома ребенка младенцев. Однако, реформу пытаются затормозить.

Балкон – единственное место для прогулки воспитанников интерната в Верхнеднепровске. На улицу детей с инвалидностью не выпускают, одевают кое-как. Когда в заведение наведались представители омбудсмена, один мальчик на тридцатиградусной жаре сидел в теплом свитере.

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То есть ребенка связывали, что фактически является пыткой. Но воспитателям так легче ухаживать за больными. Эти люди работают по 20 или 30 лет, они так привыкли.

Так привыкли в большинстве из более 700 украинских интернатов, говорит волонтер Лина Дешвар. Она выросла в детдомах.

Интернатов Украина планирует избавиться через 7 лет. Зато останутся семейные дома и патронатные семьи. Только тяжелобольные дети будут под опекой государства, будут жить в учреждениях на 10 воспитанников. Начнут из домов ребенка: младенцев они не будут принимать с начала 2020 года и дополнительных средств на это не надо, но система начала сопротивляться.

А все потому, что на содержание детдомов выделяют большие деньги. Активистам, которые занимаются реформой, угрожали, родителей детей из интернатов выводили на протесты. Но они не сдаются.

В центре под Киевом помогают оправиться от психологической травмы после жизни в сложных семьях или детских домах. У каждого свой воспитатель, уютная комната. Дети не приспособлены к жизни, их учат себя обслуживать, готовить, убирать.

В сочетании с консультациями психолога такие методы дают результат. Карина попала в приют, когда исчезла ее мать, оправилась только здесь.

Мать, Ирина Федоряк, вместе с мужем открыла детский дом семейного типа одна из первых в Украине, еще 20 лет назад. Государство помогло с домом.

Помогает детям теперь и бывшая воспитанница интерната Лина, она учит преодолевать страхи и барьеры. Девушка на протезе дает урок танцев, благодаря которым мальчик, который не слышит с рождения, воспринял ритм кантри.

Напомним, в одном из детских домов Кропивницкого воспитательница облила годовалого мальчика кипятком. У ребенка ожог второй степени.

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