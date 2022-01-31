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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

В Украине молоко может стать дефицитным продуктом: что произошло

Наталья Жуковская Журналістка Факти ICTV Дмитрий Кудрявцев редактор ленты

В Украине продовольственный кризис может начаться с производства молока.

В конце прошло года более 20 молокозаводов снизили закупочную цену, и это в то время, как поголовье крупного рогатого скота сокращается, а цены на корм продолжают расти.

Фермеры продавали продукт по 11 грн за литр, теперь же закупочная цена снизилась до 9.90.

Она и раньше не была выгодной для фермеров, а после снижения цен те и вовсе работают себе в убыток. Эксперты заверяют, что рентабельно продавать молоко минимум по 11.50 грн за литр.

Только завод на Винниччине не пошел на понижение закупочной цены. Там каждый день перерабатывают более 400 тонн молока. На предприятие продукт свозят из пяти областей.

Ситуацию усложняет и сокращение поголовья рогатого скота. За год оно сократилось более чем на 150 тысяч голов.

Сейчас в Украине производят 8,7 млн тонн, но для нашей страны это очень низкий показатель.

Если так пойдет и дальше, в Украине молоко станет дефицитом, несмотря на то, что страна раньше была одним из лидеров по количеству производимого продукта.

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Выход из этой ситуации не может быть быстрым. Чтобы программа господдержки дала видимый результат, может понадобиться минимум пять лет.

Власти обещают помочь не только фермерам, но и переработчикам. Как правило, заводы получают газ втрое дешевле, чтобы не допустить сокращения производства продукции и существенного подорожания.

Тем не менее, прогнозы по поводу молочной продукции являются неутешительными, в том числе, для конечного потребителя. Если в стране будет дефицит молока, гражданам придется пить продукт, похожий на молочный, с растительными белками и жирами.

Минсельхоз, чтобы выйти из этой ситуации, пообещал поддержку, заложив в бюджет около 4,5 млрд грн, часть из которых будет направлена на животноводство.

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