В Украине могут объявить военное положение – решение за Радой

Совет нацбезопасности и обороны ночью принял решение о введении военного положения через агрессивные действия российских военных кораблей в нашей общей акватории.

Российские агрессоры отбуксировали корабли в Керчь. Сейчас украинская армия переведена в состояние полной боевой готовности, а вот решение о введении военного положения еще предстоит принять парламенту, который сегодня собирается на экстренное заседание в 16 часов.

Ровно сутки назад украинские военные катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу начали плановый переход из Одессы в Мариуполь, о чем предупредили заранее. Когда украинские корабли подошли к Керченскому проливу, их встретили пограничные корабли России, окружили, заблокировали. Хотя это полностью нарушает основы международного права. Потому что происходило все в нейтральных водах. Дальше больше. Российский корабль пошел на таран с украинским буксиром.

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А потом по украинским судах россияне открыли огонь на поражение. Известно о 6 раненых украинских военных. Всего на кораблях 23 украинских моряка. Полуночное заседание СНБО делают открытым. Президент выслушивает всех ответственных. И поддерживает идею введения военного положения. Просит депутатов собраться срочно сегодня. И обещает сам быть там. Глава государства убеждает – социальная сфера, банковская система и экономика в целом не пострадают. А Украина не планирует начинать войну.

В НАТО уже заявили, что поддерживают целостность Украины. На сегодня назначено переговоры Петра Порошенко с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Украина требует от России немедленно вернуть захваченные в Азовском море судна и освободить пленных.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Украина привела ВСУ в полную боевую готовность.

Опубликовано Ноябрь, 26 в 10:05



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