В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам

Приравнять курсантов учебных заведений к военнослужащим-контрактникам в мирное и военное время – такая петиция появилась на официальном сайте президента Украины еще в марте. Автор аргументирует это тем, что сейчас курсанты высших учебных заведений в статусе приравниваются к срочникам. А вот в условиях и денежном довольствии – нет. А это влияет на то, что большинство выпускников, будущих офицеров просто отказываются дальше работать по специальности.

По словам милитарных историков, именно благодаря постоянному развитию офицерского состава украинцы на протяжении веков обретали государственность. Так что сейчас очень важно дать им такую возможность.

По словам инициаторов перемен, сейчас их слышат в чиновничьих кабинетах. Представители властей, профильных комитетов обещают ситуацию исправить. Ускорит процесс, если петиция наберет необходимые 25 тысяч голосов.

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