В Украине построят систему современных бомбоубежищ: озвучены сроки

По всей территории Украины за год-полтора планируют создать систему современных бомбоубежищ. При строительстве будут использовать современные инженерные решения.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

– Мы должны учитывать, что наша жизнь изменилась. Мы все убедились в роли бомбоубежищ и укрытий в спасении наших жизней. И мы работаем над современными инженерными решениями, чтобы построить систему бомбоубежищ по всей стране. Речь идет о разработке государственных строительных норм. Новые укрытия будут предусматривать уровень безопасности, а также их доступность для всех категорий населения, — объяснил министр.

По его словам, сейчас рассматриваются разные технологии и модели. Чернышев уточнил, что это могут быть как подземные, так и наземные укрытия.

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Они будут расположены в новостройках. Кроме того, планируется обеспечить доступ к бомбоубежищам жителей уже построенных домов.

– Главное, чтобы мы учитывали уже построенную инфраструктуру и интегрировали эти укрытия в жизнь городов и других локаций… Там, где речь идет о новом строительстве, это проще, потому что будет предусматривать новые объекты укрытий. Они иногда будут иметь двойное функциональное значение: это могут быть автомобильные парковки, подземные паркинги, — отметил Чернышов.

По его словам, реализация этой программы будет длиться от 1 до 1,5 года. Стоимость проекта министр не уточнил.

– Времени у нас нет… Мы уже приступаем к этим работам. Я уверен, что в течение 1-1,5 года мы можем добиться такой массовой ситуации, — заявил он.

Недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий срочное строительство сети надежных сооружений гражданской защиты (бомбоубежищ) в Украине. В частности, при строительстве новых зданий обязательным требованием будет наличие надежных укрытий для защиты от воздушных или химических атак.

Согласно документу, укрытия должны быть доступны для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп.

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