В Украине начали производить спортивные протезы

Они могут пробежать с десяток километров, поднять тяжелую штангу и бесконечно отжиматься, хотя до войны большинство даже не ходила в тренажерный зал – в Харькове участники операции объединенных сил устроили открытую тренировку с кросс-фита, чтобы продемонстрировать – их не покорить, и они могут преодолеть любые испытания.

Для тренировок бойцам нужны особые протезы, которые выдерживают нагрузки и трения, впервые такие устройства для них изготовили харьковские протезисты при поддержке трастового фонда НАТО.

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Он пошел против правил – в задании бойцы с протезами должны подниматься на куб пошагово – сначала одной ногой, затем другой. Но спортсмен запрыгнул на снаряд, как будто взлетая над ним. 26-летний Игорь Дерман с Житомирщины потерял ногу в январе 2017 года во время минометного обстрела в Марьинке.

Он выигрывал Игры героев, соревновался в Силе нации – все это результат ежедневных тренировок.

Игорь и еще 8 украинских бойцов стали участниками программы трастового фонда НАТО, который профинансировал изготовление спортивных протезов.

Как только появится финансирование – харьковские специалисты готовы массово производить спортивные протезы для украинских воинов.

К слову, роботизированные руки. В Японии создали протезы, которыми можно управлять ногами.

Опубликовано Сентябрь, 28 в 17:17



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