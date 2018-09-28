В Украине начали производить спортивные протезы
Они могут пробежать с десяток километров, поднять тяжелую штангу и бесконечно отжиматься, хотя до войны большинство даже не ходила в тренажерный зал – в Харькове участники операции объединенных сил устроили открытую тренировку с кросс-фита, чтобы продемонстрировать – их не покорить, и они могут преодолеть любые испытания.
Для тренировок бойцам нужны особые протезы, которые выдерживают нагрузки и трения, впервые такие устройства для них изготовили харьковские протезисты при поддержке трастового фонда НАТО.
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Он пошел против правил – в задании бойцы с протезами должны подниматься на куб пошагово – сначала одной ногой, затем другой. Но спортсмен запрыгнул на снаряд, как будто взлетая над ним. 26-летний Игорь Дерман с Житомирщины потерял ногу в январе 2017 года во время минометного обстрела в Марьинке.
Он выигрывал Игры героев, соревновался в Силе нации – все это результат ежедневных тренировок.
Игорь и еще 8 украинских бойцов стали участниками программы трастового фонда НАТО, который профинансировал изготовление спортивных протезов.
Как только появится финансирование – харьковские специалисты готовы массово производить спортивные протезы для украинских воинов.
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