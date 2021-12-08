В Украине начинают работать елочные базары
С сегодняшнего дня в Украине стартуют продажи новогодних елок.
В Гослесагентстве сообщили, что средняя реализационная цена на новогоднюю елку составляет 105 гривен, что на 30 гривен дороже, чем в прошлом году.
По оценкам, по стране планируют продать 510 тысяч новогодних деревьев, а 48 тысяч штук уже реализовано. Каждый город Украины будет самостоятельно решать, где именно будут работать елочные базары.
А в полиции предостерегают от незаконной вырубки елок, ведь за это придется уплатить штраф гораздо больше, чем купить елку на официальном рынке.
Напомним, что в Киеве главной новогодне-рождественской локацией будет Софийская площадь.
2021-12-08
Теги: Новый год, новорічна ялинка, Ялинки