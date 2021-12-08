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В Украине начинают работать елочные базары

Петро Дем'янчук

С сегодняшнего дня в Украине стартуют продажи новогодних елок.

В Гослесагентстве сообщили, что средняя реализационная цена на новогоднюю елку составляет 105 гривен, что на 30 гривен дороже, чем в прошлом году.

По оценкам, по стране планируют продать 510 тысяч новогодних деревьев, а 48 тысяч штук уже реализовано. Каждый город Украины будет самостоятельно решать, где именно будут работать елочные базары.

А в полиции предостерегают от незаконной вырубки елок, ведь за это придется уплатить штраф гораздо больше, чем купить елку на официальном рынке.

Напомним, что в Киеве главной новогодне-рождественской локацией будет Софийская площадь.

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