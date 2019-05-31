В Украине подешевеет газ: когда и насколько
В июле в Украине подешевеет газ для розничных потребителей. Об этом заявили в Нафтогазе. В среднем цена тысячи кубов должна упасть на 500 гривен. Именно с такой скидкой Государственная компания будет продавать топливо облгазам.
Правда, эта цифра может колебаться. Потому что окончательные платежки за потребленный газ выставляют энергетические компании.
На цену влияет и транспортировки.
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К слову, уже с июля может существенно подорожать электроэнергия.
2019-05-31
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