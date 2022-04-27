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Факты / Видео / Украина / Общество

В Украине постепенно возобновляют работу театры: раскупают билеты за считанные часы

Даниил Самсонов Журналист программы Факты ICTV

Украинские театры постепенно возвращаются к работе — их представления можно увидеть в укрытиях или около них. Даже несмотря на войну, их работа сейчас очень актуальна. Люди идут, потому что стремятся хоть на час немного забыться. Аналогично было и в 2014 году, когда украинцы стали больше интересоваться нашей культурой.

Спектакли в бомбоубежище показывали в Ивано-Франковском драмтеатре еще до полномасштабной войны. Руководитель театра уверяет, что зрителей очень много.

— Происходит переочищение, перезагрузка организма. А свежий нормальный организм может уже трезвее смотреть на разные ситуации в жизни, даже такие страшные, которые переживает сейчас наше государство, — рассказывает директор, художественный руководитель и режиссер Ивано-Франковского национального драмтеатра Ростислав Держипольский.

Постановки показывают трижды в неделю, но не нарушая комендантского часа. Актеры работают бесплатно для переселенцев.

– Мы будем успокаиваться, будем готовиться к мирной жизни в своем родном городе Харькове и тоже посетим спектакли, – рассказывает переселенка из Харькова Виктория Свечкарь.

Один из самых популярных в столице – Национальный театр имени Леси Украинки уже два месяца как не российской драмы. 95 лет его знали именно так. Путь к украинизации здесь начался еще до войны.

– Надо понять, что это было единогласное решение. Мы решили, что так больше быть не может. 24 февраля была последняя капля, – делится эмоциями директор-распорядитель Национального академического театра им. Леси Украинки, народный артист Украины Кирилл Калашников.

Сейчас в репертуаре сейчас 60 спектаклей, 8 из них уже готовы к показу на украинском. Зрителей – до 150 человек. Билеты раскупают в считанные дни.

В планах – показ постановки На поле крови за Лесей Украинкой.

И у актеров и режиссеров незаурядная мотивация возвращаться. Зрители чуть ли не в один голос говорят: хоть на полтора часа они забывают о стрессе от войны.

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