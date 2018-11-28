В Украине проходит конкурс рабочих профессий Ворлд Скилс

Конкурс профессионального мастерства Ворлд Скилс Украина проводит в третий раз. Хотя в мире этим соревнованиям более полувека. Их цель – показать молодежи, что рабочие профессии престижны.

Симуляторов, которые имитируют реальные производственные процессы, в отечественных техникумах действительно не хватает, признаются преподаватели. На парах студенты учат преимущественно теорию. Поэтому хоть на конкурсе могут вполне отвести душу.

Симуляторы для будущих специалистов за свой счет привезла металлургическая компания Инетрпайп. Предприниматели говорят – на отечественном рынке скоро появится новая специальность – мехатроник. Это некий семейный врач для роботов.

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В профильном министерстве о дефиците рабочих рук знают. Именно для решения этой проблемы, вводят дуальное образование. Это когда студенты проходят практику на заводе. А предприниматели к ним присматриваются.

Конкурс рабочих профессий продлится еще два дня. Победители поедут на Международные соревнования, если государство найдет деньги.

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Опубликовано Ноябрь, 28 в 17:51



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