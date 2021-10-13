В Украине тщательнее будут проверять качество топлива на АЗС

Работники Госэкоинспекции будут тщательнее проверять качество топлива на украинских АЗС.

Такие меры обусловлены приказом премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля для решения вопроса с загрязнением воздуха, поскольку на эти показатели влияет некачественное топливо.

– Больше всего вредных веществ поступает в воздух именно от передвижного транспорта, – говорит глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

Так, в Киеве выбросы от работы автомобилей составляют около 95% от общего объема вредных веществ в воздухе.

Похожая ситуация и в других крупных городах Украины, в частности в Одессе, Львове и Днепре.

Под проверку попадут не только крупные сети, но и небольшие заправки.

В ближайшее время парламентарии также должны одобрить законопроект об увеличении штрафов за продажу некачественного или контрафактного топлива.

Сейчас за такие действия нарушителям грозит штраф чуть более 700 грн.

Специалисты Института потребительских экспертиз во время исследования бензина марки А-95, А-92 и дизельного топлива обнаружили нарушение нормативов ДСТУ (Государственный стандарт Украины, – Ред.) почти во всей этой линейке.

С жалобами на некачественное топливо в Институт начали обращаться даже государственные организации, среди которых водоканалы, суды и объекты критической инфраструктуры.

Чтобы не купить некачественное топливо, директор Института потребительских экспертиз советует водителям не заправлять автомобиль на АЗС, где есть слишком ощутимая разница цены на топливо.

Фото: Pixabay

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