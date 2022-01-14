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Факты / Видео / Украина

В Украине разрабатывают противодроновое электромагнитное оружие: что это такое

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Конструкторское бюро Южное работает над созданием противодронового электромагнитного оружия и барражирующих боеприпасов. Все пока на стадии разработки.

Баражирующие боеприпасы – это фактически ракеты-беспилотники. Заряд может длительное время находиться в воздухе над целью в режиме ожидания. А в нужный момент – например, по команде оператора – мгновенно атаковать. Это оружие способно уничтожить танк на расстоянии 80 км.

А новое противодроновое оружие благодаря магнитным волнам может вывести из строя самые современные беспилотники.

В конце 2021 года Кабмин перераспределил неиспользованные средства и выделил дополнительно 333 млн 188 тыс. грн на закупку вооружения и военной техники.

Эти деньги удалось выделить из-за невыполнения плана по строительству (приобретению) жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины в 2021-м, в результате чего возникла необходимость перераспределить финансовый ресурс.

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