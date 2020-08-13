В Украине стартовала вступительная кампания: особенности и что изменилось

13 августа в Украине стартовала вступительная кампания, прием заявлений продлится до 22 августа.

Абитуриенты с оккупированных территорий, которые поступают по упрощенной процедуре без ВНО, должны подать документы до 16 августа. Эта процедура теперь полностью в электронном виде. Количество приоритетов в этом году уменьшилось с семи до пяти.

Еще одно новшество: в этом году абитуриентам не начисляют дополнительные баллы за олимпиады и конкурс Малой академии наук.

Мы, историки, ставим самый высокий весовой коэффициент на историю Украины, филологи или журналисты — на язык. Если у человека история 180, а язык 195, тогда он получит более высокий коэффициент и соответственно его балл будет выше, а на историческом ниже. У нас на самый высокий коэффициент будет умножаться история, а не язык, — Иван Патриляк, декан исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Факты ICTV рассказали об особенностях вступительной кампании 2020: какие документы нужны для поступления в вузы Украины в 2020 году, какие сроки их подачи установлены Министерством образования, а также даты проведения внешнего независимого оценивания.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.