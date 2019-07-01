В Украине стартовала вступительная кампания. Как правильно выбрать вуз

В Украине стартует вступительная кампания. 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов поступающих. С 10 до 22 июля – прием заявлений и документов. Поэтому, чтобы выбрать вуз, молодым украинцам остается совсем мало времени.

В Украине более 600 вузов. Прежде чем выбрать тот, в который подавать документы, стоит обратить внимание на несколько вещей.

Прежде всего нужно проверить репутацию заведения, как, например, наличие скандалов. Информацию о нарушениях – от коррупции до сексуальных домогательств – можно найти на сайте profright.org. Здесь есть выдержки из судебных реестров по уголовным делам против преподавателей. Каждый желающий может также оставить жалобу онлайн. Юристы ее проверяют, если подтвердится – публикуют на сайте.

Проверив вуз на коррупцию, стоит поинтересоваться качеством образования. Нужно посмотреть, есть ли в заведении преподаватели, к которым студенты ходят сами, а не из-под палки.

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Важно и то, с каким баллом зачисляют в вуз. Если он низкий, то, вероятно, обучают плохо. Вся информация – на сайте Единой государственной базы по вопросам образования. Вносим в поиск название учебного заведения и специальность и смотрим результат.

Например, в прошлом году студентами Института журналистики Нацуниверситета им. Шевченко стали только те, у кого средний балл был не ниже 188. Есть вузы, где принимали на бюджет и тех, кто имел лишь 150. А вот министр образования советует учитывать еще несколько показателей.

– Трудоустраиваются ли выпускники, с каким бизнесом работает университет, есть ли международные программы в университете. Потому что мы много уделяем внимания международной мобильности студентов. Такие короткие программы расширяют горизонты, – отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Министр говорит: с тех пор как ввели систему деньги ходят за абитуриентом, у слабых вузов все меньше шансов выжить. Они теряют студентов. Лидерами по количеству поданных заявлений в прошлом году были Киевский Нацуниверситет им. Шевченко, Львовский им. Франко, Киевская и Львовская политехники, а также Национальный авиационный университет. Но главное – выбирать не просто вуз, но и профессию, которая больше всего по душе.

К слову, Факты ICTV рассказывали о поступлении в ВУЗ без ВНО.

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