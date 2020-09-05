В Украине стартовала избирательная кампания к местным выборам. Какие изменения ждут украинцев

В Украине официально стартовала избирательная кампания по местным выборам, назначенным на 25 октября. В этом году выборы будут проходить по новому кодексу, который учитывает новую территориальную структуру страны.

В то же время, в бюллетенях будут указаны не только партии, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых можно отдать голос. И еще одна особенность — введение гендерных квот: не менее 40% представителей одного пола в списке партии, то есть среди пяти кандидатов должно быть не менее двух женщин.

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Официально избирательная кампания стартовала 5 сентября, но битву рекламных билбордов партии начали еще в июле, когда Верховная Рада назначила местные выборы.

В населенных пунктах, где проживает менее 10 тыс. избирателей, остается старая и знакомая мажоритарка. Единственное, что от округа теперь может пройти не один депутат, а от двух до четырех.

Сложнее будет там, где проживают более 10 тыс. избирателей. Впервые применяется пропорциональная система с открытыми списками. То есть в бюллетене надо поставить отметку за партию, а рядом еще и вписать номер кандидата, которого поддерживаете.

Теперь будет трудно не запутаться в бюллетенях. Их будет как минимум два, а максимум — пять. Именно столько будут выдавать, например, в Днепре. Бюллетень за мэра, за депутатов райсоветов в пределах города, а также по одному за городскую, районную и областную совета.

Впервые перед местными выборами можно изменить избирательный адрес и проголосовать не там, где вы зарегистрированы, а там, где фактически проживаете. Чтобы не стоять в очередях, достаточно подать заявку на сайте Государственного реестра избирателей.

При этом, никаких подтверждающих документов, как раньше не требуется. Главное, успеть до 10 сентября.

Это позволит проголосовать внутренне перемещенным лицам, но в то же время породит гастролеров, — предостерегают в Комитете избирателей.

Если есть подтвержденный коронавирус или только симптомы — можно проголосовать дома.

По гендерной квоте двое из пяти в партийном списке, должны быть женщины. Все кандидаты должны внести залог. А еще избиратели с подачи партии смогут отозвать своего депутата, если он не оправдает их надежд.

Это называется императивный мандат. Но здесь за иллюзией народовластия может скрываться партийная диктатура.

Местные выборы не состоятся в оккупированном Крыму, оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а также в 18 подконтрольных населенных пунктах у линии фронта.

Встреча Шмыгаля с послами стран G7 по поводу местных выборов 2020

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран G7, главным вопросом которой стали местные выборы 2020 в Украине. Об этом сообщили на странице представителей государств в Twitter.

Также премьер вместе с послами обсудил меры по борьбе с коронавирусом, которые принимаются в Украине.

Среди обсуждаемых вопросов также были сферы оборонной промышленности и корпоративного управления, а также проведение реформы судебной системы и антикоррупционных учреждений страны.

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