В Украине стремительно упал вылов рыбы: почему и как восстановить

В последние годы стремительно упал вылов рыбы. По сравнению с периодом до 2014-го мы вылавливаем вдвое меньше рыбы – 90 тыс. тонн вместо более 200 тыс. тонн в год. Зато импортную покупаем все активнее, хотя имеем огромные мощности и потенциал.

Нужна поддержка государства, борьба с браконьерством и, конечно, улучшение экологических условий, потому что через загрязненные водоемы рыба просто умирает и нечего ловить. К тому же, украинцы мало потребляют рыбы, гораздо меньше нормы и поэтому рыба дорогая, особенно импортная.

Почти 80% рыбы на прилавках рынков – импорт. И каждый год покупаем ее больше. В прошлом году завезли 375 тыс. тонн на $360 млн. Большинство импорта – заморозка. Традиционно на первых местах сельдь, скумбрия, хек, салака, лосось и килька.

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Хмельницкий рыбхоз – крупнейший в стране. На 6,5 тыс. гектарах выращивают 600 тонн рыбы в год. Без химикатов в естественных условиях до товарного размера она растет по 3 года. Среди них – карп, толстолобик, амур, щука и судак. Но даже такой, на первый взгляд, крупный производитель переживает не самые простые времена – сокращает объемы производства из-за большой налоговой нагрузки, браконьерство и тому подобное.

Ежегодно сокращается промышленный вылов рыбы в стране – подтверждают в Госрыбагентстве. Среди причин называют браконьеров – только в прошлом году они нанесли ущерб государству почти на 28 млн грн. Но главная проблема – экологическая: огромное количество фосфатов и сточных вод. А еще изрядно вредит водяной орех, захватывающий и уничтожающий украинские водоемы, а избавиться от него нельзя, потому что он в Красной книге.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как ловить рыбу во время нереста.

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