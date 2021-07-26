В Украине создали самый дешевый ударный беспилотник в мире: какие у него преимущества

Он ведет свой тихий бой с оккупантами и создан для противодействия агрессору на Донбассе. Военные ветераны и изобретатели создали самый дешевый ударный беспилотник в мире.

Они готовы поставлять его Вооруженным силам Украины.

Этот дрон может выполнять миссии в радиусе 45 километров. Он может сбросить авиабомбу на вражеские позиции, а в случае наступления нанести удар по командному пункту и уничтожить топливо для вражеской техники. И самое важное — беспилотник бесшумный и умеет действовать максимально незаметно для врага.

Первый прототип этого устройства изготовили в 2016 году.

Кроме того, таким беспилотником на позиции можно доставлять медикаменты, провиант или боекомплект весом в несколько килограммов. Аппарат может летать со скоростью 42 метра в секунду, что позволяет ему выполнять миссии даже в сильный ветер.

Для ВСУ весь комплекс будет стоить — $49 тыс. Чтобы удешевить дрон, пришлось отказаться от онлайн-трансляции. Но есть технические решения, которые делают этот комплекс неожиданностью для оккупантов. За пять лет использования дронов в нескольких бригадах пока еще ни одного не потеряли. Сейчас разработчики в ожидании государственного заказа. Готовы производить до 10 аппаратов в месяц.

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