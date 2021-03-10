В Украине создали приложение для онлайн-перевода языка жестов

В Украине 9% граждан имеют нарушения слуха. Это миллионы людей, которые ежедневно сталкиваются со сложностями общения. Именно для них разработали мобильное приложение, которое помогает в онлайн-режиме переводить язык жестов.

Создала его ІТ-компания Технологии для людей, основатель которой Виталий Потапчук, сам с детства имеет нарушения слуха. С помощью приложения в любое время человек может связаться с переводчиком жестового языка для решения любых вопросов.

Власти Харькова уже поддержали эту инициативу. В городе установили более 100 планшетов с приложением-переводчиком во всех поликлиниках, центрах предоставления админуслуг, управлениях соцзащиты.

Благодаря этому для человека с нарушением слуха поход в аптеку, магазин или прием у врача — не проблема. Ведь не нужно писать объяснение на листочках или пытаться объяснить что-то жестами. Эту функцию теперь выполняет приложение.

Проект Страна без барьеров для людей с нарушением слуха высоко оценило и управления Верховного комиссара по правам человека ООН и рекомендует распространить такой опыт на всю Украину.

В то же время врачи предупреждают, что никто не застрахован от таких проблем. Как проверить слух — читайте в нашем материале.

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