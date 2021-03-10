Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

В Украине создали приложение для онлайн-перевода языка жестов

В Украине 9% граждан имеют нарушения слуха. Это миллионы людей, которые ежедневно сталкиваются со сложностями общения. Именно для них разработали мобильное приложение, которое помогает в онлайн-режиме переводить язык жестов.

Создала его ІТ-компания Технологии для людей, основатель которой Виталий Потапчук, сам с детства имеет нарушения слуха. С помощью приложения в любое время человек может связаться с переводчиком жестового языка для решения любых вопросов.

Власти Харькова уже поддержали эту инициативу. В городе установили более 100 планшетов с приложением-переводчиком во всех поликлиниках, центрах предоставления админуслуг, управлениях соцзащиты.

Читайте
Пульсоксиметр и коронавирус: для чего нужен и как пользоваться

Благодаря этому для человека с нарушением слуха поход в аптеку, магазин или прием у врача — не проблема. Ведь не нужно писать объяснение на листочках или пытаться объяснить что-то жестами. Эту функцию теперь выполняет приложение.

Проект Страна без барьеров для людей с нарушением слуха высоко оценило и управления Верховного комиссара по правам человека ООН и рекомендует распространить такой опыт на всю Украину.

В то же  время врачи предупреждают, что никто не застрахован от таких проблем. Как проверить слух — читайте в нашем материале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кабмин разрешил подтверждать статус безработного онлайн
Кабмин разрешил подтверждать статус безработного онлайн
Украина приобрела более 6,5 млн экспресс-тестов на Covid-19: куда их отправят
Украина приобрела более 6,5 млн экспресс-тестов на Covid-19: куда их отправят
В Украине создали приложение для онлайн-перевода языка жестов
В Украине создали приложение для онлайн-перевода языка жестов
Юморина 2021 пройдет без уличных концертов и карнавального шествия
Юморина 2021 пройдет без уличных концертов и карнавального шествия
Вербное воскресенье 2021 – история и традиции праздника
Вербное воскресенье 2021 – история и традиции праздника
В Израиле будут прививать детей от Covid-19 — есть первые результаты
В Израиле будут прививать детей от Covid-19 — есть первые результаты
Новая почта повышает стоимость доставки: дата и новые тарифы
Новая почта повышает стоимость доставки: дата и новые тарифы
Укрзализныця изменила график поездов для красной зоны — как будут курсировать
Укрзализныця изменила график поездов для красной зоны — как будут курсировать
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка