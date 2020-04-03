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Факты / Видео / Украина

В Украине отремонтируют израильские аппараты ИВЛ за деньги спецфонда

В Украине будут ремонтировать аппараты искусственной вентиляции легких за деньги из президентского фонда. Такую инициативу предложил депутат от Партии Слуга народа Андрей Жупанин.

Вместе со своими коллегами уже установили предварительный список медучреждений, которые в этом нуждаются. Но речь идет только об аппаратах израильского производства, которые доставили в Украину 10 лет назад.

Подробности смотрите в сюжете Натальи Жуковской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких.

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