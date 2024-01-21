Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
В Украине чтят память Героев Небесной Сотни | Новости Факты ICTV за 21.01.2024
— Вражеский обстрел Курахово: один человек погиб, еще один — ранен.
— Оккупанты захватили село Крохмальное в Харьковской области.
— В Ленинградской области вспыхнул пожар на химическом терминале.
— ВСУ уничтожили РЛС Фара на южном направлении.
— В Германии начались массовые протесты.
— Вопрос о мобилизации — это прежде всего вопрос справедливости — Зеленский.
— В Верховной Раде призывают отменить визит в Украину премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
— Сегодня украинцы чтят память Героев Небесной Сотни.
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