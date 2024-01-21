В Украине чтят память Героев Небесной Сотни | Новости Факты ICTV за 21.01.2024

— Вражеский обстрел Курахово: один человек погиб, еще один — ранен.

— Оккупанты захватили село Крохмальное в Харьковской области.

— В Ленинградской области вспыхнул пожар на химическом терминале.

— ВСУ уничтожили РЛС Фара на южном направлении.

— В Германии начались массовые протесты.

— Вопрос о мобилизации — это прежде всего вопрос справедливости — Зеленский.

— В Верховной Раде призывают отменить визит в Украину премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

— Сегодня украинцы чтят память Героев Небесной Сотни.

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