В Украине установят более 200 палаток для приема больных коронавирусом

Более 200 палаток установят спасатели для приема больных коронавирусом. Такие мобильные пункты располагают у больниц на случай недостатка мест. Специальные городки уже развернули в Харькове, Николаеве и Днепре.

В Харькове палатки обустроили на территории детской и взрослой инфекционных больниц, куда сейчас доставляют с подозрением на коронавирус. На Николаевщине палатки уже есть в областном центре, возле первой городской и областной инфекционной больницы, и первого роддома. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, в Вооруженных силах Украины зарегистрирован третий случай заболевания коронавирусом Covid-19.

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