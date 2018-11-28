В Украине ввели военное положение: добровольцы идут в военкоматы

Полсотни добровольцев обратились в Винницкий областной военкомат накануне. Однако о мобилизации речь не идет. Пока уточняют количество резервистов первой очереди.

В харьковский военкомат ежесуточно звонят по 200 мужчин, готовых встать на защиту государства. Ветераны АТО и летчики гражданской авиации также согласились помочь украинской армии.

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В Харькове проведут 10-дневные учебные сборы с резервистами, официально вызывать в военкомат будут или повесткой или по телефону, а вот фейковые смс-ки, которые поступают на мобильные граждан – военные просят игнорировать, их распространяют российские спецслужбы, чтобы посеять панику в прифронтовых регионах .

Поэтому военные призывают украинцев не паниковать. Если мобилизацию и начнут, она не будет массовой. В Украине есть хорошо подготовленное войско, которое сможет остановить агрессора.

К слову, в Украине создали Министерство по делам ветеранов.

Опубликовано Ноябрь, 28 в 17:39



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