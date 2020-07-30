В Украине испытывают пять препаратов для лечения коронавируса – результаты

В Украине проводят четыре исследования препаратов для лечения Covid-19. В общем это пять лекарственных средств отечественного производство.

Двое из них – растительного происхождения. Они способны защитить клетки, которые разрушаются вирусом и уменьшить агрессивный иммунный ответ.

760 пациентов больные коронавирусом, которым давали эти препараты, выздоровели. Аналогичные лекарства также испытывают и в Канаде.

Разработка вакцины

Кроме того, РФ спешит стать первой страной, которая разработает вакцину против коронавируса. Страна планирует одобрить один из препаратов до 10 августа 2020 года, хотя до этого не заявляла об успехе тестирования образцов.

Речь идет о веществе, которое разработали в Институте Гамалеи в Москве.

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