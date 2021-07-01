В Украине заработал рынок земли: на каких условиях и кому можно продавать участки

С сегодняшнего дня в Украине стартует рынок земли. И это действительно историческое событие, ведь почти 20 лет у нас действовал мораторий на продажу сельхозугодий. Владельцы паев не могли ничего с ними сделать — разве обрабатывать самостоятельно, или же сдать в аренду за небольшую оплату.

До сих пор Украина была в списке шести стран в мире, где нет рынка земли. Мы были на одной ступеньке с Кубой, КНДР, Венесуэлой, Таджикистаном. Во всех развитых странах продавать землю можно. Открытие рынка — это не распродажа земли. Людям вернули их Конституционное право распоряжаться имуществом на их усмотрение. Продавать или дальше сдавать в аренду — каждый решает сам.

За время действия моратория на продажу сельхозугодий с 10 млн гектаров государственной земли половину незаконно присвоили коррупционные дельцы, а за пользование ориентировочно восемью миллионами гектаров земель, налоги не платили. Государство теряло сотни миллионов, а коррупция укоренилась в Госгеокадастре и других органах власти.

Теперь должен заработать прозрачный рынок, уверяют чиновники. Можно продать, а можно сдать под залог и получить кредиты на развитие хозяйства. Но пока эти преимущества не все украинцы понимают.

К примеру, наши соседи поляки уже давно распоряжаются угодьями. И сейчас гектар польской земли стоит больше 10 тыс. евро, тогда как у нас в десять раз меньше.

Чтобы люди не боялись, что землю за бесценок скупят агроходинги, реформу вводят в два этапа. С 1 июля купить землю могут только физические лица — граждане, мелкие фермеры. И не более 100 гектаров в одни руки. Продавать коммунальную и государственную землю вообще запрещено. Всех покупателей будут проверять нотариусы.

Иностранцы наши сельхозземли не смогут купить. Этот вопрос может быть рассмотрен парламентом только если это одобрят украинцы на референдуме. Однако граждане страны-агрессора будут без права собственности на украинскую землю независимо от воли людей.

Второй этап реформы начнется 1 января 2024 года. К рынку присоединятся украинские юридические лица, основанные исключительно гражданами Украины. Владеть они смогут не более чем 10 тыс. гектарами земли. Несмотря на исторический момент, в правительстве настойчиво советуют украинцам не спешить с продажей земли. Потому что цена за гектар пока низкая — сейчас где-то 30 тыс. гривен. Через 5-10 лет стоимость земель должна стать выше.

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