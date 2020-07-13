В Украине запустят бесплатные курсы украинского языка

Новый языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщил, что в Украине запустят бесплатные курсы украинского языка. Их планируют создать за государственный счет.

По результатам соцопроса в 2019 году украинский язык родным считают больше 60% граждан. Поэтому курсы могут пригодиться тем, кто хочет выучить или улучшить свои языковые навыки.

Кроме того, проблемой популяризации украинского языка занимается и Первая леди Украины Елена Зеленская, которая перезапустила один из языковых проектов. Украиноязычный аудиогид появился в художественной галерее Альбертина в Австрии.

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