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Факты / Видео / Украина

В Украине запустили флешмоб борьбы с пиратством

В Украине запустили флешмоб борьбы с пиратством – теперь каждый, кто обнаружит подозрительный сайт, украденные кино, музыку или тексты – может об этом сообщить у себя в аккаунте с хэштегом #зачепило. В флешмобе уже активно участвуют звезды.

В Украине большой популярностью пользуются пиратские ресурсы, которые посещают десятки тысяч граждан. И все эти граждане поддерживают преступников – ведь фильмы и программы на таких ресурсах украденные у их владельцев.

Пираты зарабатывают на их распространении, и таким образом лишают авторов этих фильмов заработка, а следовательно и возможности снимать новые, лучшие фильмы. Поэтому производители, авторы и герои фильмов и программ объявили пиратам настоящую войну. Ведь эти фильмы и программы – их интеллектуальная собственность.

Активная борьба с пиратами в Украине началась после создания киберполиции. Правоохранители разоблачали десятки сайтов с нелегальным видео или аудио контентом с заявлениями правообладателей.

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Хэштег #зачепило набирает популярность в соцсетях, многие начинают понимать, что нарушение авторских прав – это почти кража. Никто не хочет поддерживать правонарушения. Флешмоб уже поддержали многие телезвезды.

Напомним, в Одессе полицейские оригинально и с юмором отметили День вышиванки.

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