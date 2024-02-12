Елена Фроляк, руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
В Украине увеличат количество огневых групп | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
— Во время обстрела Киева, 7 февраля, оккупанты впервые использовали гиперзвуковую ракету Циркон.
— В Украине увеличат количество огневых групп.
— В Харькове сегодня попрощались с семьей Путятиных.
— В Украину вернули 80-летнюю женщину с территории РФ.
— Наступление РФ на Восточном фронте не может продолжаться всегда — Евлаш.
— Во Львове Минобороны открыло первый центр рекрутинга украинской армии.
— За два года в Украине существенно увеличилось количество женщин на традиционно “мужской” работе.
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