В Украине увеличат количество огневых групп | Новости Факты ICTV за 12.02.2024

— Во время обстрела Киева, 7 февраля, оккупанты впервые использовали гиперзвуковую ракету Циркон.

— В Украине увеличат количество огневых групп.

— В Харькове сегодня попрощались с семьей Путятиных.

— В Украину вернули 80-летнюю женщину с территории РФ.

— Наступление РФ на Восточном фронте не может продолжаться всегда — Евлаш.

— Во Львове Минобороны открыло первый центр рекрутинга украинской армии.

— За два года в Украине существенно увеличилось количество женщин на традиционно “мужской” работе.

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