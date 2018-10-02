В Украине подорожала лук – причины

Сухенький, твердый и золотистый – лук обязательный овощ на украинском столе. И цены на него устанавливают новые рекорды. На одном из самых дешевых рынков Киева, Столичном за кило просят 8-12 грн. Это вдвое больше чем в прошлом году. И это не предел. Цены продолжат расти.

Почему взлетели цены, едем спрашивать на Херсонщину в Каховку. Этот регион лидер по выращиванию этой культуры. Местные фермеры разводят руками. Засуха в начале лета и обильные дожди в конце – повредили урожай.

Грибок поразил посевы овощей не только на юге Украины, но и в Европе и на Кавказе.

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Да еще и посеяли в этом году лука на треть меньше, чем в прошлом году. Потому незаменимый ингредиент любимого украинцами борща – стал убыточным для фермеров. За кило овоща, который полгода пролежал в хранилищах, фермерам этой весной давали всего полторы гривны.

Цену на внутреннем рынке подогрело и рост экспорта в Европу. Там цены втрое выше, чем у нас.

Но эксперты успокаивают, украинцы без лука не останутся. И советуют – несмотря на риск подорожания – не закупать мешками. Потому что он быстро портится. Поэтому, есть риск не сэкономить, а наоборот потерять больше.

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Опубликовано Октябрь, 02 в 20:23



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